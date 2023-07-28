В Вологодской области локализовали очаг птичьего гриппа

. В угрожаемой зоне оказались 42 населенных пункта

ТАСС, 28 июля. Специалисты локализовали очаг птичьего гриппа в Вологодской области, где на Малечкинской птицефабрике начался падеж поголовья, выявлен высокопатогенный грипп птиц. В угрожаемой зоне оказались 42 населенных пункта, 123 хозяйства с 1 400 курами, они будут изъяты, сообщил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

"Очаг локализован. С 25 июля в угрожаемой зоне - 10 км в радиусе от Малечкинской птицефабрики - установлены и работают в круглосуточном режиме три контрольно-пропускных поста, оборудованные дезбарьерами. Отгрузка продукции с фабрики прекращена с 25 июля, в ветеринарные службы регионов, на территории которых ранее поступила птицеводческая продукция, направлена информация о возникновении заболевания и принятии мер по недопущению его дальнейшего распространения", - сообщил Глазков на своей странице во "ВКонтакте".

По его данным на вечер 27 июля, на птицефабрике погибло 97,7 тыс. кур, утилизировано в специально определенном месте на территории предприятия 74,5 тыс. голов. Работа по утилизации с соблюдением мер предосторожности не прекращается.

"Проведен обход личных подсобных хозяйств в угрожаемой зоне, пройдены все 42 населенных пункта. Выявлено 123 хозяйства с численностью поголовья около 1 400 кур. Осуществляются подготовительные работы для изъятия птицы. В ближайшее время будет принято постановление правительства Вологодской области о компенсации ущерба", - сообщил Глазков. Принято решение о постоянном мониторинге ситуации на других птицефабриках региона. Предприятия обязали каждые три часа давать отчет о павшей птице. Сотрудники охотдепартамента по решению специальной комиссии проводят мониторинг состояния дикой птицы. Угрозы для жизни и здоровья населения минимизированы, подчеркнул замгубернатора.

Ранее сообщалось о выявленном очаге птичьего гриппа на Малечкинской птицефабрике в деревне Парфеново Череповецкого района. Диагноз подтвержден в базовой лаборатории с углубленным исследованием во Владимире. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовье хозяйства - 493 тыс. птиц. В районе очага введен карантин. Предполагаемым источником заражения стал открытый водоем, куда могли занести инфекцию перелетные птицы. За 2022 год Малечкинская птицефабрика произвела порядка 130 млн штук яиц, или 21% от общего объема производства в области. За первую половину этого года произведено 65 млн штук яиц.

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от птицы к человеку. В России таких инцидентов пока не зафиксировано.