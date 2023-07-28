Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ перенесли на 6 августа

Гости смогут присоединиться и стать зрителями программ по роллер-спорту, кикскутерингу, паркуру, кроссминтону, киле, лякроссу, капоэйре и фрисби

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Запланированный на 29 июля Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ в Москве перенесли на 6 августа в связи с плохими погодными условиями, сообщила пресс-служба выставки.

"В связи с плохими погодными условиями, которые ожидаются 29 июля, Фестиваль неолимпийских видов спорта перенесен на 6 августа, воскресенье. В этот день на ВДНХ во второй раз пройдет главное спортивное событие на открытом воздухе для любителей активного образа жизни и всех тех, кто любит наблюдать за спортивными выступлениями и соревнованиями", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что гости смогут присоединиться и стать зрителями программ по восьми дисциплинам: роллер-спорт, кикскутеринг, паркур, кроссминтон, кила, лякросс, капоэйра и фрисби.

Как ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и соревнования. Спортсмены международного уровня покажут, как выполнять трюки, и проведут открытые тренировки.