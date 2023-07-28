В Крыму за восемь лет отреставрировали около 400 мечетей и медресе

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов также подчеркнул, что в Россия готовы делиться опытом обеспечения согласия в многонациональном обществе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Почти 400 мечетей и медресе на территории Крыма за последние восемь лет прошли реставрацию, сообщил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"Только за последние восемь лет в Крыму отреставрированы и открыты почти 400 мечетей и медресе, - сказал муфтий. - Мы видим попытки ряда стран, противников России, внести смуту во внутринациональное согласие в нашей стране. В том числе не остаются незамеченными попытки ожесточить мнение международной общественности в отношении обеспечения прав мусульман. В этой связи, пользуясь случаем, мы не просто отрицаем эти обвинения, а даже хотим пригласить от имени наших муфтиев, муфтия Крыма, в гости и посетить республику и воочию убедиться, что реально, а что вымысел. Своими глазами увидеть тот прогресс, которого удалось добиться в жизни мусульман полуострова".

Он подчеркнул, что в Россия готовы делиться опытом обеспечения согласия в многонациональном обществе.

Крганов добавил, что мечети и медресе есть во всех регионах России. Несмотря на то, что ислам не является доминирующей российской религией, его распространение никто не сдерживает, отметил муфтий. "Более того, последнее время заметно укрепилось взаимодействие религиозных институтов с государственными структурами, результатом чего стало принятие ряда законов, охраняющих права на вероисповедание, защищающие наши священные книги, в том числе и Коран, защищающие убеждения и совесть верующих", - сказал глава Духовного собрания мусульман России.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.