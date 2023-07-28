28 июля, 13:16
Лесные пожары в России

Глава МЧС и губернатор Курганской передали новую технику пожарным подразделениям

В ближайшее время она будет включена в расчеты пожарно-спасательного гарнизона

КУРГАН, 28 июля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым передали новую технику пожарно-спасательным частям региона.

"Весенние события также показали, что эффективная борьба с пожарными и чрезвычайными ситуациями невозможна без современного вооружения. МЧС РФ уделяет особое внимание вопросам оснащения пожарных и спасательных подразделений. Сегодня мы передадим для реагирующих подразделений Курганской области современную пожарную технику. В ближайшее время она будет включена в расчеты пожарно-спасательного гарнизона и представлена на боевое дежурство", - сказал Куренков.

Глава региона добавил, что правительство Курганской области разместило заказ еще на 28 пожарных автомобилей. Машины приоритетно будут поступать на муниципальные пожарные посты. Министр наградил сотрудников МЧС знаками отличия за самоотверженную работу.

Губернатор региона обратился к главе МЧС с просьбой оказать помощь в строительстве новой пожарно-спасательной части в Кургане площадью более 2,7 тыс. кв. м.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКурганская областьШумков, Вадим МихайловичКуренков, Александр Вячеславович
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