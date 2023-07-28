На востоке Москвы построят павильон для творческих и спортивных занятий с детьми

Общая площадь объекта составит почти 500 кв. м

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Павильон для творческих и спортивных занятий с детьми построят на востоке Москвы, сообщил префект Восточного административного округа (ВАО) Николай Алешин.

"В рамках благоустройства Новокосинской улицы возле дома 14А обустроим спортивно-досуговый центр, в павильоне общей площадью почти 500 кв. м будет предусмотрена культурно-досуговая зона для проведения творческих занятий и многофункциональный зал для спортивных занятий, здесь разместится окружной центр имени Моссовета, посещать занятия смогут все желающие" - рассказал префект, слова которого цитирует префектура ВАО.

На протяжении всей Новокосинской улицы создают удобную пешеходную зону, обустраивают переходные дорожки, обновляют газон. "На пересечении Новокосинской и Городецкой улиц заменят въездную стелу и реконструируют расположенный рядом фонтан", - отметили в префектуре. Кроме того, в порядок приводят бульвар между домами 12 и 14 на Новокосинской улице. Для любителей спорта там предусмотрена зона для занятий воркаутом, площадка с уличными тренажерами и теннисный корт. "Для детей разных возрастов организуют четыре игровые площадки, доминантой станет площадь с сухим фонтаном и зоной отдыха", - заключили в префектуре.