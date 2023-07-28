В Адыгее свыше 660 участников СВО воспользовались льготой на транспортный налог

Льгота распространяется на легковые автомобили мощностью до 150 л.с. включительно, моторные лодки мощностью до 20 л. с., мотоциклы и мотороллеры мощностью до 35 л. с

МАЙКОП, 28 июля. /ТАСС/. Более 660 военнослужащих из Адыгеи, принимающих участие в специальной военной операции, воспользовались с осени 2022 года правом на освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили. Об этом на заседании парламента (Государственного Совета - Хасэ) республики сообщил министр труда и соцразвития региона Джанбеч Мирза.

Региональный закон, освобождающий участников СВО от уплаты транспортного налога, депутаты Адыгеи приняли в ноябре прошлого года.

"662 гражданам из числа призванных на военную службу по мобилизации предоставляется в республике льгота по освобождению от уплаты транспортного налога", - сказал Мирза, уточнив, что эта мера действовала и на начисления за 2021 год, поэтому в конце прошлого года участники СВО налог уже не платили.

Льгота распространяется на легковые автомобили мощностью до 150 л.с. включительно, моторные лодки мощностью до 20 л. с., мотоциклы и мотороллеры мощностью до 35 л. с. Если у мобилизованного несколько транспортных средств, льгота действует только на одно из них.

По словам Мирзы, в целом сумма финансовой поддержки участников СВО в Адыгее в 2022 и 2023 годах превысила 478 млн рублей. "В 2022 году на меры поддержки участников спецоперации за счет средств республиканского бюджета направлено 281,6 млн рублей, на 2023 года в республиканском бюджете предусмотрено 222,4 млн рублей. Из них по состоянию на 24 июля на меры поддержки направлено уже 196,8 млн рублей. Всего со времени введения соответствующих мер выплаты произведены на общую сумму более 478 млн рублей", - уточнил он.

В Адыгее с июня 2023 года единовременная выплата военнослужащим, принявшим решение об участии в СВО, выросла до 200 тыс. рублей. Это было уже второе повышение суммы поддержки: в мае текущего года выплату уже повышали на 50 тыс. - до 150 тыс. рублей. Эту сумму получили 149 человек. Изначально же сумма выплата составляла 100 тыс. рублей, ее получили более 1,5 тыс. человек.