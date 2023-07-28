Россия создаст производство вакцин в Республике Конго

Как сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, речь идет о проекте Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС. РФ планирует создать производство актуальных для Центральной Африки вакцин и препаратов в Республике Конго. Об этом сообщил на саммите Россия - Африка вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

"Мы выходим на взаимодействие не только внутри страны, но и на взаимодействие со странами Африки. Если первый проект был связан с Никарагуа, то сейчас создается хаб, который будет в Конго, где будут производиться не только вакцины, но и лекарственные препараты. Там же будут обучать специалистов, участвующих в производстве лекарственных препаратов не только на территории Петербурга", - сказал он.

Как уточнил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, речь идет о проекте Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

В Никарагуа ранее было налажено производство вакцин совместным с Россией предприятием Mechnikov.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.