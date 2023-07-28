В Тюмени на время празднования Дня города запретят аренду электросамокатов

Зоны ограничений отметят в мобильных приложениях по аренде транспортных средств

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Использование электросамокатов запретят в пешеходных зонах и в центре Тюмени на время празднования Дня города. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"29 июля в Тюмени будут введены зоны запрета использования электросамокатов. Ограничения касаются эксплуатации электросамокатов автоматических систем проката. Прокат будет приостановлен с 6:00 (4:00 мск) 29 июля до 1:00 30 июля (23:00 29 июля мск) ", - говорится в сообщении.

Ограничения коснутся пешеходной зоны города на улицах Челюскинцев, Ленина, Казанской, Ямской, а также на берегах набережной реки Туры, в нескольких парках, скверах и бульварах. Зона, где введен запрет, будет отмечена в мобильных приложениях по аренде электросамокатов.

Празднования по случаю 437-летия Тюмени пройдут более чем на 10 площадках. Жители города смогут принять участие в Тюменском полумарафоне, увидеть парад красных машин, посетить фестиваль уличных театров и многие другие мероприятия. Вечером на площади 400-летия Тюмени горожан ждет выступление группы "Любэ" и праздничный фейерверк на набережной реки Туры.