Эксперт: решение проблемы кормовой базы поможет сохранить популяцию амурских тигров

По словам советника руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова, за последние годы численность кабана в Приморском крае снизилась в 2,5 раза, что "сказывается на состоянии тигра"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Решение проблемы кормовой базы является ключевым шагом для сохранения популяции амурских тигров в будущем. Об этом сообщил советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов на приуроченной к Международному дню тигра пресс-конференции.

Ранее власти Приморского края ввели запрет на все виды охоты на кабана до 2025 года из-за последствий африканской чумы свиней. По сообщению пресс-службы правительства Приморского края, запрет продлится с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года. По данным 2022 года, на момент учета на территории региона обитало около 18 тыс. кабанов. Численность других видов копытных животных в Приморье на протяжении 10 лет растет.

"Проблема очень важная, с точки зрения сохранения тигров в будущем, - это кормовая база тигра, это наличие определенного количества копытных животных на территории обитания тигра. <…> За последние годы численность кабана снизилась в 2,5 раза, не менее, на этой территории. Соответственно это количество сразу сказывается на состоянии тигра. <…> Поэтому наша задача, чтобы в системе охотничьего хозяйства комплекс животных, которые обитают в Приморской, Дальневосточной тайге <…>, обеспечивал бы нормальное элементарное существование хищных животных, в первую очередь - тигра и дальневосточного леопарда", - сказал он.

Первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый перечислил животных, которые становятся новой добычей для тигров. "В связи с этим (сокращением численности кабанов - прим. ТАСС) амурский тигр увеличил долю в своем рационе других видов: <…> косули, пятнистого оленя. <…> В северных районах в рацион добавился еще лось", - отметил Суровый.

По его словам, для нормального существования амурского тигра на 1 тыс. га должно приходиться не менее 10 особей. Сегодня показатель в регионе составляет от 20 до 30 особей на 1 тыс. га.

Международный день тигра

Международный день тигра отмечается 29 июля и информирует о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. В Приморье с начала 2000-х годов каждый сентябрь проводится День тигра на Дальнем Востоке, во время которого в центре Владивостока проходят масштабное костюмированное шествие и концерт. Теперь нацпарк "Земля леопарда" будет отмечать Международный день тигра 29 июля как праздник сразу двух больших кошек, живущих в регионе.

В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.