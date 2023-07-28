В одной из деревень в Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В населенном пункте запретили, в частности, отлов и вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в деревне Кашевская Омутинского района Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

"В деревне Кашевская Омутинского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 28 июля. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве", - говорится в сообщении.

В деревне запретили проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки.