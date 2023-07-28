28 июля, 13:22

В одной из деревень в Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В населенном пункте запретили, в частности, отлов и вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в деревне Кашевская Омутинского района Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

"В деревне Кашевская Омутинского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 28 июля. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве", - говорится в сообщении.

В деревне запретили проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, отлов, а также вывоз диких восприимчивых животных в зоопарки. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация