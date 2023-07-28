Бывший детский санаторий в Серпухове выставили на торги

Стоимость лота составляет почти 10,3 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области выставило на торги бывший детский санаторий "Пролетарский". По условиям сделки предприниматель, который приобретет объект, должен будет сохранить его целевое назначение и провести реставрацию зданий, сообщила пресс-служба ведомства.

"Бывший детский санаторий выставлен на торги в соответствии с распоряжением правительства Московской области об условиях приватизации. Предприниматель, который приобретет объект, должен сохранить его целевое назначение. Сейчас он относится к строениям социально-культурного типа. Использовать можно под базу отдыха, лечебно-оздоровительный санаторий - профилакторий. Все постройки нужно восстановить, чтобы они снова могли служить людям", - привели в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

В пресс-службе рассказали, что бывший детский областной ортопедический санаторий "Пролетарий" располагается в Серпуховском округе. Он уже длительное время не используется. Стоимость лота почти 10,3 млн рублей.

Поясняется, что в состав имущественного комплекса входит здание санатория, летняя веранда, гараж и земельный участок. Общая площадь - 773,6 кв. м. Санаторий был построен в 1965 году.