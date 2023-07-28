Россия и ДРК подписали межправсоглашение о безвизовых поездках для владельцев диппаспортов

Соглашение начнет применяться по истечении 90 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Соглашение между правительствами России и Демократической Республикой Конго об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов подписано в четверг в ходе саммита Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подписание этого документа наглядно свидетельствует о намерении России и ДРК и далее укреплять взаимовыгодное многоплановое сотрудничество, включая совершенствование договорно-правовой базы традиционно дружественных двусторонних отношений, - отметили в дипведомстве. - В соответствии с Соглашением граждане государства одной стороны, являющиеся владельцами действительных дипломатических и служебных паспортов, имеют право въезжать, выезжать следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней с даты въезда".

Как указали в МИД РФ, соглашение начнет применяться по истечении 90 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. "Его вступление в силу существенно упростит процедуру обмена официальными делегациями и будет способствовать дальнейшему развитию российско-конголезского взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, научной и культурной областях", - добавили в министерстве.

В дипведомстве проинформировали, что также были подписаны соглашения с Камеруном о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов и с Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй медиафорум Россия - Африка.