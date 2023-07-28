"Запорожсталь" настаивает на экспертизе металла для герба на монумент "Родина-мать"

Как отметили в компании, предоставленные подрядчику образцы проката полностью соответствовали заданным параметрам

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Руководство предприятия "Запорожсталь" несогласно с заключением Минкультуры Украины о недостаточном качестве металла, поставленном компанией для изготовления трезубца, которым хотят заменить герб СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Готовы провести независимую экспертизу качества стали "Запорожстали", - говорится в заявлении. В компании настаивают, что предоставленные подрядчику образцы проката полностью соответствовали заданным параметрам. При этом при входном контроле она не получала актов дефектовки или претензий, а о невозможности использовать эту сталь для замены герба на монументе на комбинате узнали только из заявления Минкультуры. На "Запорожстали" считают, что для подобных резонансных проектов должна использоваться сталь только украинского производства.

Министерство культуры и информационной политики Украины 25 июля сообщало, что трезубец для монумента изготовят из европейской стали, так как украинские образцы признали непригодными. В ведомстве пояснили, что поступившая с "Запорожстали" партия металла показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом, не соответствовала требованиями проекта, а также имела значительное количество повреждений.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом составляет 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.

После 2015 года на Украине в рамках так называемой декоммунизации возникла идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ. При этом их стоимость за время подготовки проекта многократно возросла. Как отмечало украинское издание "Лига", изначально планировалось потратить 8 млн гривен (около $218 тыс.), но позже бывший на тот момент министром культуры Александр Ткаченко заявил, что работы обойдутся в 28 млн гривен ($765 тыс.).