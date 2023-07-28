Вузы Прикамья намерены создать центры русского языка и инженерные классы в Африке

Их планируют открыть в октябре 2023 года

ТАСС, 28 июля. Вузы Пермского края планируют открыть образовательные центры на русском языке и инженерные классы в странах Африки. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края по итогам работы делегации региона на площадке форума Россия - Африка.

"Заключен меморандум о сотрудничестве между Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом и Открытым Университетом Зимбабве в сфере образования, науки и культуры. Одним из ключевых совместных проектов в рамках соглашения станет открытие центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку на базе Университета Зимбабве. Благодаря его работе местные граждане смогут пройти курсы русского языка, узнать об истории, традициях и культурных ценностях России, Пермского края. Всего пермский вуз совместно с Российским биотехнологическим университетом откроет четыре образовательных центра в странах Африки - помимо Зимбабве это ЮАР, Республика Намибия и Ботсвана", - говорится в сообщении. В каждом центре пройти обучение смогут 300 человек любого возраста и уровня образования, в том числе абитуриенты и студенты.

По словам ректора ПГГПУ Константина Егорова, подписанный меморандум стал итогом работы по выстраиванию партнерских отношений с университетами стран Африки. "Масштабный проект по продвижению русского языка за рубежом реализуется Минпросвещения России. На сегодняшний день мы подписали все четыре соглашения с вузами-участниками и с сентября уже готовы начать реализацию задуманного. Нашими партнерами на всех этапах выступали коллеги из Росбиотеха. Спектр задач центров не ограничивается только созданием возможностей для поступления в российские вузы и продвижением культуры нашей страны, мы делаем акцент и на повышение квалификации действующих учителей по разным направлениям", - цитирует пресс-служба Егорова.

Также на площадке экономического форума подписали соглашение между Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и Египетской промышленной высшей школой. Одно из направлений сотрудничества - создание сети профильных инженерных классов на базе средних учебных учреждений Египта и базовых инженерных школ. Начало их деятельности запланировано на октябрь 2023 года.

Как пояснили в пермском Политехе, создание подобных структур направили на раннюю профориентационную работу с африканскими школьниками.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, у Прикамья накоплен большой опыт в обучении иностранных студентов. На сегодняшний день в вузах Прикамья обучается более 4 тыс. студентов из-за рубежа, из них порядка 1 тыс. человек - из стран Африки. При поддержке правительства России в рамках нацпроекта "Наука и университеты" в Перми построят студенческий кампус мирового уровня, который станет центром притяжение талантливых студентов и ученых из разных дружественных государств, в том числе из Зимбабве.