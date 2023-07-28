Итальянские ученые призвали не называть климатические изменения "плохой погодой"

Призыв направлен к журналистам

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. Группа из 100 итальянских ученых во главе с лауреатом Нобелевской премии по физике Джорджо Паризи подписали призыв к журналистам говорить не о "плохой погоде", а о "причинах, вызывающих острые природные феномены", то есть о климатических изменениях.

"Говорить о плохой погоде и не называть ее причин - это все равно что в 2020 году рассказывать о смертности из-за респираторных проблем и не говорить, что они вызваны ковидом", - говорится в призыве, который приводит газета Corriere della Sera. "Наша обязанность как итальянских граждан и представителей научного сообщества предупредить об опасностях для человечества. Обязанность журналистов - отстаивать право на информацию и распространять научно проверенные факты", - написали ученые.

В основных итальянских газетах в настоящее время высказывается критика в адрес мужа премьер-министра Италии Джорджи Мелони журналиста Андреа Джамбруно, который в разгар пожаров, вызванных жарой, заметил, что в Италии "летом всегда жарко". Ему приписываются отрицание последствий климатических изменений и невежество.

Разорявшие Сицилию на волне рекордной жары пожары постепенно стихают. Ущерб от них пока не подсчитан, но ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti заявляет, что для восстановления растительности на выгоревших площадях понадобится до 15 лет. При этом, как утверждают власти и полиция, 60% пожаров вызваны намеренными поджогами. В отдельных случаях ими занимаются пироманы, но чаще это заказные поджоги, которые позволяют заработать на дальнейшем восстановлении.

Немалый ущерб непогода нанесла и в северных областях Италии, где наблюдаются сильнейшие грозы. Ученые в своем обращении к журналистам говорят об "экстремальных погодных явлениях", которые будут становиться все более систематическими из-за изменений климата.