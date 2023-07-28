В Москве презентовали проект "Край любви мой Дагестан. К 100-летию Расула Гамзатова"

Цель проекта - познакомить большое количество людей с творчеством поэта, а также культурой и традициями народов Республики Дагестан

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Презентация цифровой платформы, посвященной советскому и российскому поэту, публицисту и политическому деятелю Расулу Гамзатову, прошла в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Такие проекты должны возникать не только для того, чтобы широко отпраздновать [юбилей]. [Благодаря ему] кто-то увидит впервые, прочитает стихи, впервые увидит фотографии великолепного Дагестана, для кого-то это сольется в единую тему, и <…> кто-то полетит в Дагестан, чтобы прикоснуться к этой земле", - сказал гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в ходе пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Край любви мой Дагестан. К 100-летию Расула Гамзатова".

Платформа содержит виртуальный тур по памятным местам Дагестана, воспетым в стихах Гамзатова, виртуальную экспозицию о жизни и творчестве поэта, образовательные тесты. Цель проекта - познакомить большое количество людей с творчеством поэта, культурой и традициями народов Республики Дагестан. Платформа создана издательским домом "Аргументы и факты" совместно с Президентским фондом культурных инициатив.

На презентации актеры Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя представили авторское прочтение произведений Гамзатова, объединяющее музыку, стихи и песни.

О Гамзатове

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки в Дагестане у подножия горы Тарки-Тау.