В лесах Подмосковья высадили более 2,5 млн сеянцев ели, дуба и сосны с начала года

Работы выполнены на площади более 750 га

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 2,5 млн сеянцев дуба, ели и сосны высадили на территории лесного фонда Московской области с начала 2023 года в рамках проведения мероприятий по искусственному лесовосстановлению. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"Лесовосстановление в Московской области идет в рамках календарного плана. Только за первую половину этого года работы выполнены на площади более 750 га, высажено свыше 2,5 млн сеянцев ели, дуба и сосны", - говорится в сообщении.

Как отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов, искусственное лесовосстановление в Подмосковье проводится по национальному проекту "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов".

"Посадочный материал для высадки на территории лесного фонда выращивают в пяти лесных питомниках подведомственного комитету лесного хозяйства ГАУ МО "Центрлесхоз" - Дмитровском, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском", - привели в пресс-службе слова Филимонова.