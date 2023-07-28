Застрявшие в ереванском аэропорту российские туристы 28 июля отправятся в Вену

Группа российских туристов не смогла вылететь из Еревана в Вену 27 июля из-за неисправности самолета

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Группа российских туристов, которые из-за неисправности самолета в четверг не смогли вылететь из Еревана в Вену, отправятся в пункт назначения в 18:05 (17:05 мск). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ереванского аэропорта Звартноц.

"Самолет, который должен доставить пассажиров рейса W4 2892 авиакомпании WizzAir из Еревана в Вену, уже летит в Армению. Вылет ожидается в 18:05", - сообщил представитель аэропорта.

27 июля из-за неисправности самолета произошла задержка рейса Ереван - Вена, в результате чего около 100 российских граждан были выведены из транзитной зоны аэропорта Звартноц. Во взаимодействии с посольством России в Будапеште был установлен контакт с центральным офисом авиакомпании WizzAir. Перевозчик экстренно заселил пассажиров в одну из гостиниц Еревана.