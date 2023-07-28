28 июля, 14:10

Роскомнадзор зафиксировал рассылку фейковых писем от имени ведомства

В них злоумышленники сообщают о якобы нарушении компаниями законодательства и наложении административного штрафа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор выявил рассылку фейковых электронных писем от своего имени, где сообщается о нарушении компаниями законодательства и наложении административного штрафа. Распространяемая информация не соответствует действительности, отмечается в Telegram-канале ведомства.

"Зафиксирована рассылка фейковых электронных писем якобы от имени Роскомнадзора. Фальшивые сообщения приходят организациям с адреса: fsrcmnad@gov.ru", - говорится в сообщении.

В письмах сообщается о "нарушении компаниями законодательства РФ, наложении административного штрафа и направлении материалов в Следственный комитет РФ". В ведомстве отметили, что распространяемая информация не соответствует действительности. 

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