В парке "Зарядье" в рамках Московского урбанфорума пройдет свыше 100 мероприятий для детей

Партнеры форума представят свои образовательные, развивающие и творческие мероприятия на разных площадках парка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский урбанистический форум (МУФ) подготовил специальную программу для юных посетителей в рамках фестиваля, который пройдет в парке "Зарядье" с 4 августа по 10 сентября, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Программа фестиваля Moscow Urban Fest 2023 включает более 100 активностей, которые пройдут как в уже полюбившемся Заповедном посольстве, так и в специально организованных к мероприятию новых локациях", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что партнеры форума, в числе которых Музей Москвы, школа архитектурного развития, центр конструктивного пространства "Зотов", детские технопарки "На Зорге" и "Наукоград" МФЮА и МАСИ представят свои образовательные, развивающие и творческие мероприятия на разных площадках парка.

"К примеру, в возведенном специально к фестивалю шатре "Луг" запланированы мастер-классы по темам: "Городская среда", "Реновация по четвергам" и "Архитектурные пятницы" от детского технопарка "На Зорге". Здесь же на мастер-классах "Город в искусстве" от центра "Зотов" юные москвичи смогут освоить навыки создания плакатов, скульптур, типографики и дизайна часовых циферблатов. С 4 августа по 19 августа в Заповедном посольстве "Зарядья" ребята смогут поучаствовать в мастер-классах детского центра Музея Москвы, посвященным каждому из 12 административных округов столицы. Подростков преподаватели "Школы архитектурного развития" научат моделированию, пространственной колористике и цветопластике, концепт-графике и эргономике пространства", - сообщили организаторы фестиваля.

Как отметил гендиректор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров, просветительская программа для детей - один из ключевых элементов фестивальной программы в парке "Зарядье". "Любовь к родному городу, неравнодушие к его развитию и будущему прививаются в детстве. Лекции, мастер-классы, воркшопы, которые мы вместе с партнерами подготовили для юных горожан, не только послужат расширению кругозора, но и могут вдохновить их выбрать в будущем профессии в сфере искусства, архитектуры, строительства", - заключил он.