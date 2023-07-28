Представители 35 стран Африки уже подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи

Отмечается, что наибольший интерес к фестивалю проявили представители Кении, Нигерии, Гамбии, Ганы, Руанды, Бенина и Танзании

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Представители 35 африканских стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в России за первый месяц с момента старта заявочной компании. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"За первый месяц с момента начала регистрации на Всемирный фестиваль молодежи к нам поступили заявки уже из 35 стран Африки. И столь высокий интерес подтверждает, что молодежь этих государств разделяет ценности ВФМ-2024. Фестиваль станет важным шагом для развития международного сотрудничества между российской и африканской молодежью", - сказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Отмечается, что наибольший интерес к фестивалю был проявлен представителями Кении, Нигерии, Гамбии, Ганы, Руанды, Бенина и Танзании.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента Владимира Путина. На первом заседании организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести фестиваль на федеральной территории "Сириус" с 1 марта по 7 марта 2024 года. Мероприятие соберет 20 тыс. участников со всех континентов.

В новость внесена правка (19:16 мск) - передается с изменениями в заголовке и лиде, в последнем абзаце исправлена дата, верно - с 1 по 7 марта.