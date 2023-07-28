В центре Саратова открылся музей истории спецоперации

В нем представлено более 200 экспонатов

САРАТОВ, 28 июля. /ТАСС/. Музей истории специальной военной операции, в котором представлено более 200 экспонатов, открылся в центре Саратова, передает корреспондент ТАСС.

Музей является филиалом исторического парка "Россия - моя история". Он расположен на улице Московской, 94.

"В Саратове сегодня открывается один из первых музеев [в России], посвященный участникам специальной военной операции. Этот проект поддержал президент РФ Владимир Владимирович Путин. Сюда будет приходить молодежь, сюда будут приходить дети, что даст возможность действительно помнить и не забывать тот подвиг, который совершают и уже совершили саратовцы", - сказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на открытии музея.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в стране создание музеев, посвященных событиям СВО и подвигам ее участников. В основе экспозиции музея в Саратове - предметы из коллекции исторического парка, привезенные волонтерами общественных организаций региона с территории Донбасса, материалы из семейных архивов бойцов, военные трофеи. Например, представлены пусковая труба от американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin, корпус американского одноразового ручного противотанкового гранатомета М72 LAW, медицинские предметы из наборов, изготовленных в странах НАТО.

Как рассказал ТАСС директор исторического парка "Россия - моя история" в Саратове Дмитрий Кубанкин, вход в музей для всех желающих будет бесплатным. "Более 200 предметов здесь представлено на данный момент. Это только начало. У нас настолько активный регион, что количество экспонатов зашкаливает", - отметил собеседник агентства.

Кубанкин добавил, что у музея есть возможности для расширения и дополнения выставки. Предметы, которые не войдут в постоянную экспозицию, будут комплектовать во временные выставки. "Музей - это не только зал с витринами, где хранятся экспонаты. Это территория общения. Здесь смогут проводить мероприятия родственники [бойцов СВО], проходить лекции", - заключил Кубанкин.