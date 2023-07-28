График Ленинградского направления ОЖД значительно изменится 29-31 июля

Изменения в расписании необходимы для подготовки к запуску МЦД-3

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Расписание поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) значительно изменится 29-31 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В выходные 29 и 30 июля: мы сделали проезд в экспрессах на этот период по билетам обычных электропоездов, часть поездов отменена, интервалы движения увеличены: до Ленинградского вокзала - до 1,5 часов, до Грачевской - до получаса. Вечером в субботу и воскресенье с 21:00 до 23:47 нет движения поездов от/до Ленинградского вокзала, интервалы от и до Грачевской увеличены до двух часов, часть поездов следует от и до станций Сходня, Химки, Грачевская, часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда", - значится в публикации.

В понедельник с утра до 10:00 интервалы движения будут увеличены: до Ленинградского вокзала - до получаса, до Грачевской - до 20 минут, в том числе в пиковые часы. Часть поездов следует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская; часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

"Изменения в расписании необходимы для подготовки к запуску МЦД-3: будут проводить работы по соединению двух направлений - Ленинградского и Казанского, а также строить станцию в Зеленограде. График движения поездов можно посмотреть на сайте перевозчика", - заключили в департаменте.