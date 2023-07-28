28 июля, 15:23

Суд в Волгограде оштрафовал на 3 тыс. рублей священника после инцидента с полицейскими

Наказание назначено за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Волгограда в пятницу привлек иерея А. к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции после ДТП на дороге. Он оштрафован на 3 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале суда.

"По постановлению Дзержинского районного суда Волгограда от 28 июля гражданин А. привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд назначил А. наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

После задержания за управлением автомобилем с признаками опьянения представившийся священнослужителем мужчина оказал неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, вырывался, выражался грубой нецензурной бранью. Вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся. В свое оправдание он сообщил о тяжелом заболевании, что было учтено судьей в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

В пресс-службе Волгоградской епархии подтвердили факт инцидента и уточнили, что иерей Сергий Акимочкин отстранен от служения после произошедшего. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация