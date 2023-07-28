Движение русофилов предложило установить памятник Пушкину в Камеруне

Представители движения заявили, что хотят вести работу по преодолению враждебности и недоверия в современном мире, заниматься организацией концертов, выставок, конкурсов, фестивалей и научных форумов, которые будут способствовать распространению российской культуры и науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Международное движение русофилов (МДР) предлагает установить памятник Александру Пушкину в городе Логон-Бирни в Камеруне. Об этом сообщается в резолюции, принятой по итогам заседания секции "Развитие движения русофилов в Африке" на саммите Россия - Африка по инициативе президента МДР, лидера движения русофилов Болгарии Николая Малинова.

"В отдельную статью резолюции я внесу предложение установить памятник Пушкину в городе Логон-Бирни в Камеруне, откуда был родом прадед поэта Абрам Ганнибал", - сообщил Малинов, представляя документ.

"Быть русофилом - это значит быть патриотом своей страны и бороться за интересы своего народа. Русофильство - это традиционные принципы, семейные ценности, идея единого сильного государства и создания многополярного мира суверенных народов", - заявил президент МДР. Он отметил, что "без активного и доброжелательного диалога с Россией мир становится неполноценным и нестабильным", а взаимное и выгодное сотрудничество, наоборот, способствует повышению доверия, взаимопониманию и развитию.

В принятой единогласно резолюции представители движения заявили, что хотят вести работу по преодолению враждебности и недоверия в современном мире, заниматься организацией концертов, выставок, конкурсов, фестивалей и научных форумов, которые будут способствовать распространению российской культуры и науки. Русофилы также намерены распространять программы по изучению русского языка в разных странах мира, обеспечивая необходимые методические и учебные материалы.

"В ответ на кампанию русофобии, развернутую коллективным Западом, будем укреплять "народную дипломатию", защищать традиционные ценности, работать над открытием новых отделений движения в различных странах, расширять его присутствие в Африке", - подчеркивается в резолюции.