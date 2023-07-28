В Татарстане локализовали очаги заболеваемости кори

Всего с начала 2023 года в регионе зарегистрировано 83 случая кори

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Эпидситуация по кори в Татарстане остается стабильной, очаги заболеваемости локализованы. Об этом сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

"Эпидситуация по кори в регионе остается стабильной. Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в оперативном порядке проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. <…> В настоящий момент очаги заболеваемости локализованы. Ситуация остается на строгом контроле", - сообщили в пресс-службе.

Всего с начала года в Татарстане зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей, при этом в июле - 5 случаев, в июне - 10. "Основную долю заболевших составляют лица, прибывшие из Республик Таджикистан и Узбекистан, а также из Киргизии", - уточнили в пресс-службе.

Организована иммунизация контактных лиц, обеспечено медицинское наблюдение за ними. Из числа контактировавших с больными корью по эпидпоказаниям привиты 2,3 тыс. человек.