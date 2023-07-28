В Луганске одну из центральных улиц переименовали в честь Героя России Дениса Иванова

Улица ранее носила название Сент-Этьеновская

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Одна из центральных улиц Луганска - Сент-Этьеновская - переименована в честь Героя России Дениса Иванова, участвовавшего в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, Денис Иванов с позывным "Ташкент" с 2014 года "оборонял Луганщину". Под его командованием военные 123-й бригады в ходе специальной военной операции освобождали города Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. "20 июля Владимир Владимирович Путин присвоил "Ташкенту" звание Героя России посмертно. Чтобы увековечить и сохранить память об офицере для наших внуков и правнуков, приняли решение присвоить Сент-Этьеновской улице, одной из центральных улиц Луганска, имя Героя России Дениса Иванова", - написал он, напомнив, что Иванов погиб 17 июля.

11 мая прошлого года Пасечник сообщал, что одной из центральных улиц Луганска присвоено имя Героя России Владимира Зозулина.