В РПЦ связали вывоз православных святынь с Украины с духовным ослаблением народа

От России православным святыням не может исходить никакой угрозы "по определению", заявил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Попытки вывезти за пределы Украины "на хранение" мощи святых Киево-Печерской лавры и другие церковные реликвии направлены на духовное ослабление народа Украины, от России православным святыням не может исходить никакой угрозы "по определению". Об этом заявил ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

"О каком хранении может идти речь? Они что, там находятся под угрозой? Если какая-то угроза и может возникнуть, то только если в Киево-Печерскую лавру прилетит ракета украинской ПВО. Какую-то опасность этим святыням Вооруженные силы России не могут представлять по определению - в наших войсках во многом благодаря православным священникам сейчас, как никогда, высокий боевой дух. Многие подразделения воюют под стягами Спасителя, многие солдаты и офицеры регулярно молятся, исповедуются и причащаются", - сказал епископ Евфимий в комментарии по случаю Дня Крещения Руси.

Он отметил, что "попытки лишить православный народ Украины самого ценного, что у него есть, направлены на его духовное ослабление, на то, чтобы лишить православных верующих духовной поддержки, утешения". "Будем молиться о том, чтобы этого не произошло", - сказал епископ.

Он напомнил, что подобные вещи ранее уже происходили в истории Русской православной церкви. "В революционные годы огромное количество святынь - главным образом, икон - было вывезено за пределы России, но как говорят: что Бог ни делает, все к лучшему, - и для очень многих людей, которые ничего не знали о православии, эти святыни и иконы стали свидетельством о нем. Мы знаем очень много примеров, когда люди за рубежом приходили к вере и крестились через соприкосновение с православными святынями. Так что все в руках Божиих, но, конечно, не хотелось бы, чтобы мощи преподобных Киево-Печерских покинули исконное место своего пребывания", - добавил иерарх.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Киев ведет переговоры с патриархом Константинопольским Варфоломеем о подключении Константинопольской церкви к вывозу с Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок. Заявление Нарышкина распространило пресс-бюро СВР.

По данным СВР, похищение святынь предполагается "оформить" как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих, чтобы избежать обвинений в незаконном перемещении православных святынь за границу. При подготовке и в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул патриарх Варфоломей договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи "на хранение" в храмах Константинопольского патриархата в странах его присутствия, сообщили в СВР.