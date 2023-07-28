Путин объявил о запуске программы помощи странам Африки по борьбе с инфекциями

Она рассчитана до 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о запуске программы помощи странам Африке по борьбе с инфекциями до 2026 года.

"В наших планах помогать африканским партнерам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надежность, техническую оснащенность, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемиями. Для этого запускается масштабная программа помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 года общей стоимостью 1,2 млрд рублей", - сказал президент журналистам по итогам саммита Россия - Африка.

Путин отметил, что работа с африканскими коллегами в рамках саммита продолжается и поблагодарил их за то, что они приняли приглашение России поехать в Петербург "и, приняв это приглашение, сделали это".

"Вновь подчеркну: Россия искренне стремится выстроить с Африкой подлинно стратегические, многоплановые отношения и многоплановое партнерство. И мы видим такой же настрой действовать сообща, рука об руку со стороны наших африканских друзей", - сказал глава государства.