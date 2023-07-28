Гинцбург заявил, что вакцины от ковида должны быть интраназальными

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи отметил, что прежде всего, это касается вакцинного препарата для детей до шести лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Вакцины против коронавирусной инфекции должны быть интраназальными, прежде всего, это касается вакцинного препарата для детей до шести лет. Такое мнение журналистам высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в кулуарах саммита Россия - Африка.

"На интраназальную вакцину [против коронавирусной инфекции] <...> надо полностью переходить <...> всем возрастным группам, но в первую очередь, конечно, надо переходить самой младшей возрастной группе, для которой вообще нет вакцины. Для [детей в возрасте] 0-6 вообще нет никакой вакцины против ковида. Как мы понимаем, в любой момент [она] может понадобиться - как пойдет эволюция [вируса], никто не знает. Поэтому вакцина эта нужна", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос ТАСС.

Выступая ранее на саммите, Гинцбург рассказал, что ученые центра готовы разработать интраназальную вакцину от ковида для детей в возрасте до шести лет.

"Почему интраназальная для этой младшей группы? Потому что эта интраназальная, с одной стороны, не дает никакой "побочки", как мы убедились в этом на "старших" группах. С другой стороны, для детишек и особенно - для их родителей интраназальное введение в отличие от инъекционного чисто психологически - две совершенно разные вещи. Хотя эффективность, соответственно, будем говорить, одна и та же", - пояснил в беседе с журналистами.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.