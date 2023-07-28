МЧС предупредило о сохранении ливня с грозой в Москве до утра 29 июля

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сохранении дождя, грозы и сильного ветра до утра 29 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 28 июля до 11:00 29 июля по Москве сохранятся дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.