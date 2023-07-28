В РПЦ оценят объявление о независимости Собора УПЦ после завершения боевых действий

В текущей ситуации очень сложно выносить "финальные суждения", заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 28 июля /ТАСС/. Оценки Русской православной церковью майских решений Собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Феофании могут быть даны только после завершения фазы активных боевых действий, в текущей ситуации очень сложно выносить "финальные суждения". Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Официальные оценки, которые давались на уровне Синода [РПЦ] после известных событий - так называемой Феофании, собора Украинской православной церкви в мае прошлого года и его решений, были весьма сдержаны. И мы, конечно, исходим из того, что в ситуации, когда ведутся активные боевые действия, очень сложно выносить какие-то финальные суждения. И наверное, мы понимаем, что только после того, как эта фаза будет завершена, какие-то более определенные оценки будут даны и действия будут произведены", - сказал Легойда в эфире радио "Вера".

На просьбу прокомментировать опасность раскола и существование "партии автокефалистов" внутри УПЦ глава синодального отдела заметил, что довольно сложно сейчас давать какую-то оценку "братьям из украинской церкви, которые находятся под колоссальным давлением". "Фраза, [что они] "с пистолетом у виска" что-то говорят и делают, уже практически перестала быть метафорой", - признал Легойда.

По его словам, в этой ситуации лично ему "представляется контрпродуктивным" обсуждать отдельные высказывания тех или иных представителей церкви на Украине.

"<...> Это вопрос, конечно, тяжелейшей обстановки, той трагедии, которая сейчас случилась, когда мы смотрим друга на друга через оружейные прицелы. Эта ситуация должна закончиться, и тогда мы вернемся на разных уровнях, в том числе и на церковном, к более спокойному - в непростом режиме, но к разговору, и к изменению ситуации", - добавил представитель РПЦ.

В мае 2022 года Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой в составе Московского патриархата, объявил, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Иерархи на Украине, принявшие решения Собора в Феофании, прекратили поминать патриарха Кирилла как своего предстоятеля. С решениями Собора УПЦ не согласились многие представители духовенства и верующие на Украине. Синод РПЦ принял постановление о том, что решения Собора "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу Русской православной церкви.