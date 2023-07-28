Путин заявил о продолжении сотрудничества РФ со странами Африки в образовании

Глава государства также отметил планы Москвы совместными усилиями создавать филиалы ведущих российских вузов и средние школы в африканских государствах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия продолжит сотрудничество с африканскими странами в сфере образования и подготовки кадров, совместными усилиями в Африке будут создаваться филиалы ведущих российских вузов и средние школы. Об этом по итогам саммита Россия - Африка заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"В ходе саммита достигнуто взаимопонимание о важности активизации культурных, научных, образовательных, спортивных, туристических, молодежных и других гуманитарных обменов. И здесь Россия также многое предлагает нашим африканским друзьям и коллегам. Будет продолжено сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров, увеличено число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе", - сказал президент.

Глава государства отметил, что совместными усилиями в африканских странах будут создаваться филиалы ведущих российских вузов, средние школы, в том числе с преподаванием предметов на русском языке. Соответствующие инициативы предметно рассматривались в ходе состоявшихся встреч, добавил Путин.