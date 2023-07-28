Более 20 делегаций из Африки посетили стенд Петербурга на саммите

Сельское хозяйство, фармацевтика и технологии водоочистки привлекали делегатов больше всего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 20 делегаций из африканских стран посетили стенд Санкт-Петербурга на саммите Россия - Африка. Об этом сообщил ТАСС в завершении саммита генеральный директор АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта" Артем Калошин.

"На мой взгляд, перспективы развития дальнейших отношений с африканскими странами - достаточно хорошие. У нас на стенде реализована форма обратной связи: мы собираем контакты всех делегаций, которые подходили к нам и интересовались той или иной отраслью. <…> Всего у нас на стенде было более 20 делегаций из 49, которые зарегистрировались. <…> Мы подтверждаем нашим стендом, что интерес со стороны африканских стран к Санкт-Петербургу, как к центру научно-технологическому образовательному, достаточно высокий", - заключил спикер.

Сельское хозяйство, фармацевтика и технологии водоочистки привлекали делегатов больше всего. Калошин уточнил, что представителей стран Африки интересовали не только бытовые, но и промышленные технологии очистки воды для маленьких и больших городов. Также было повышенное внимание к стенду с образованием и информационными технологиями.

"Есть, конечно, отрасли, которые доминируют. Это связано с особенностями африканских стран - сельское хозяйство, фармацевтика и технологии водоочистки. То есть это то, что улучшает уровень жизни в странах Африки, поэтому они этим в первую очередь интересуются", - отметил собеседник агентства.

О центре

АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта" создан правительством города в декабре 2019 года при реализации государственной экспортной стратегии и программы Минэкономразвития РФ по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта. Основной целью центра является содействие развитию экспортной деятельности малого и среднего бизнеса Петербурга и оказание информационной, консультационной и организационной поддержки компаниям города при выходе на международные рынки.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.