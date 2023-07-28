В Петербурге "Волонтеры победы" запустили всероссийский проект "Связь поколений"

На протяжении всего мероприятия с участниками будут работать федеральные тренеры, психологи и сотрудники всероссийских организаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Более 100 добровольцев со всей страны собрались в Санкт-Петербурге для открытия всероссийского проекта "Связь поколений", передает корреспондент ТАСС. Волонтеры и победители конкурса "Послы Победы. Ленинград" получат новые знания по организации помощи ветеранам, а также примут участие в организации парада Военно-морского флота 30 июля.

"Благодаря этому проекту мы в очередной раз можем поддержать и сказать "спасибо" лично нашим ветеранам. Ведь они - настоящие Герои, которые не только достойно служили своей стране, но и передали нам ценный опыт и знания. Уверена, что для наших ребят быть частью сегодняшнего мероприятия - настоящее счастье", - сказала на церемонии открытия заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

На протяжении всего мероприятия с участниками будут работать федеральные тренеры, психологи и сотрудники всероссийских организаций. Волонтеры примут участие в мастер-классах, а также обсудят с экспертами способы результативного взаимодействия с ветеранами. В день проведения парада Военно-морского флота в Петербурге добровольцы также займутся сопровождением приглашенных на празднование ветеранов.

Организаторами Всероссийского мероприятия проекта "Связь поколений" являются Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Всероссийский проект "Связь поколений" реализуется в целях развития единой современной системы в сфере патриотического воспитания в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".