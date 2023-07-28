28 июля, 17:14

В Темрюкском районе Кубани ввели запрет на купание в море в связи со штормом

В районе введен режим повышенной готовности

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Власти Темрюкского района ввели запрет на купание в Азовском и Черном морях в связи со штормовым предупреждением. В районе введен режим повышенной готовности, сообщается на сайте муниципалитета.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с) в районе введен режим повышенной готовности. Купание в Азовском и Черном морях запрещено", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о возможном повышении уровня воды на Азовском побережье.

Штормовое предупреждение было объявлено накануне. В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни, возможны подъемы уровня воды в реках, есть опасность формирования смерчей над морем. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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