В Петербурге будут готовить специалистов для работы с туристами из стран Африки

Новый модуль для программы "Санкт Петербургское гостеприимство" будет разработан совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Петербургский Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства будет готовить специалистов для работы с гостями из Африки. На саммите Россия - Африка организация подписала соглашение о вступлении в международный консорциум "Российско-Африканский сетевой университет" (РАФУ), в рамках которого разработает соответствующие учебные программы, сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Санкт-Петербурга.

"В рамках соглашения Центр компетенций планирует разработку совместных образовательных программ короткого цикла в сфере туризма и гостеприимства. Мы будем готовить научно-практические семинары по приоритетным видам туризма. Кроме того, наших специалистов пригласили принять участие в первой российско-африканской конференции по устойчивому развитию, которая состоится в декабре 2023 года", - рассказала исполняющая обязанности генерального директора центра Елена Васильева после подписания соглашения.

Новый модуль по работе с африканскими гостями "Африка friendly" для программы "Санкт Петербургское гостеприимство" будет разработан совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого - накануне он стал координатором консорциума РАФУ до 2025 года. Сейчас Центр уже реализует подобные модули по работе с китайскими, индийскими туристами и путешественниками из мусульманских стран. Как отметила Васильева, в рамках РАФУ Центр компетенций стал первой и пока единственной организацией, которая займется изучением потребностей развития туризма в направлении Россия - Африка и формированием соответствующих профессиональных программ.

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства действует в Санкт Петербурге с 2022 года. Это единственный в России профильный центр международного уровня, задачи которого - поддержать отрасль гостеприимства, повысить ее конкурентоспособность, поднять уровень образования в турсфере и помочь уже сформировавшимся специалистам освоить новые, эффективные методы работы.

Российско-Африканский сетевой университет был создан в 2021 году с целью развития сотрудничества России и Африки в сфере образования и науки. Его деятельность направлена на подготовку специалистов и реализацию проектов в перспективных областях экономики. На текущем этапе в РАФУ входят 38 организаций из России и стран Африки - в частности, в рамках нынешнего саммита Россия - Африка к РАФУ присоединились девять новых африканских вузов.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.