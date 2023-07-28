В северном вестибюле и на платформах станции МЦД-1 Лианозово проводят отделочные работы

Готовность объекта составляет 75%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Укладка напольного гранитного покрытия ведется в строящемся северном вестибюле и на пассажирских платформах остановочного пункта МЦД-1 Лианозово. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Проектом предусматривается перенос существующего остановочного пункта Лианозово на 350 м в сторону Московской области со строительством двух новых пассажирских платформ и двух подземных вестибюлей", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в департаменте, северный подземный вестибюль площадью 1,9 тыс. кв. м будет интегрирован со строящейся станцией "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена и проектируемым подземным переходом через Лианозовский проезд. При этом южный подземный вестибюль площадью 0,8 тыс. кв. м будет интегрирован с существующим подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу. Эти вестибюли будут оборудованы 7 лифтами и 12 эскалаторами.

"Готовность объекта - 75%. Планируемый срок открытия для пассажиров - сентябрь 2023 года (первый этап). Завершение второго этапа - южный вестибюль - планируется до конца 2023 года", - добавил Загрутдинов.

Специалистами ОАО "РЖД" смонтированы основные монолитные конструкции северного пассажирского вестибюля, завершаются работы по монтажу конструкций пассажирских платформ с навесами от атмосферных осадков и переустройству контактной сети. Также ведутся работы по устройству монолитных конструкций южного пассажирского вестибюля в рамках второго этапа.

"После ввода объекта в эксплуатацию будет создан крупный транспортно-пересадочный узел на севере Москвы с комфортной пересадкой между МЦД-1 и строящейся станцией метрополитена "Лианозово" в едином контуре", - заключили в пресс-службе департамента строительства.