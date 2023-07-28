Маск сообщил, что обновленный Twitter установил новый рекорд по числу пользователей

По его словам, за месяц оно достигло 541,5 млн пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter, находящаяся в процессе ребрендинга в Х, обновила рекорд по числу пользователей в месяц в 2023 году. Об этом сообщил ее владелец Илон Маск на своей странице.

"Число пользователей Х в месяц достигло нового рекорда", - написал предприниматель. К своему сообщению Маск прикрепил график, на котором указана цифра в 541,5 млн пользователей.

24 июля социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Он также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

27 октября 2022 года бизнесмен закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.