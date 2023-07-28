Куренков оценил на отлично помощь пострадавшим от пожаров в Курганской области

Глава МЧС России также отметил важность страхования жилья, подчеркнув, что ее стоимость не очень большая

ТАСС, 28 июля. Глава МЧС России Александр Куренков на отлично оценил оказание помощи жителям Курганской области, которые лишились жилья в результате крупных пожаров. Об этом он сказал журналистам по итогам рабочей поездки в регион.

"Реакция на боль людей высочайшая. Да, есть недовольные, наверное, люди, но я хочу напомнить, что основная задача государства предоставить жилье людям. Надо предоставить все условия для проживания, эти условия предоставляются. Сейчас в Курганской области абсолютно предоставляются и даже намного больше, чем должно было быть, поэтому я ставлю оценку "отлично", - сказал министр.

При этом он отметил важность страхования жилья, подчеркнув, что ее стоимость не очень большая. "Я бы попросил всех граждан РФ учесть это и обратить на это очень серьезное внимание", - сказал Куренков. По мнению министра, гражданам необходимо самим что-то делать, чтобы обеспечить свою безопасность. "И в эту безопасность входит и страхование их жилища", - добавил глава МЧС.

Он также сообщил, что группировку пожарных в Курганской области усилят следующей весной.

"МЧС РФ будет доводить до 100% оснащение современной пожарной техникой Курганской области. <...> Мы весной следующего года будем усиливать группировку здесь на пожароопасный сезон, в том числе и тяжелой авиацией. Где конкретно будут базироваться эти самолеты, мы еще не решили", - сказал Куренков журналистам во время визита в Курганскую область.

Из-за природных пожаров весной этого года в Курганской области погибли 22 человека. Огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными. Власти региона оказывают материальную помощь погорельцам, потерявшим недвижимость на территории Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа. 22 июня губернатор региона сообщил, что все выплаты и выдача сертификатов пострадавшим от ЧС завершены.