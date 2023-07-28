Куренков оценил на отлично помощь пострадавшим от пожаров в Курганской области

ТАСС, 28 июля. Глава МЧС России Александр Куренков на отлично оценил оказание помощи жителям Курганской области, которые лишились жилья в результате крупных пожаров. Об этом он сказал журналистам по итогам рабочей поездки в регион.
"Реакция на боль людей высочайшая. Да, есть недовольные, наверное, люди, но я хочу напомнить, что основная задача государства предоставить жилье людям. Надо предоставить все условия для проживания, эти условия предоставляются. Сейчас в Курганской области абсолютно предоставляются и даже намного больше, чем должно было быть, поэтому я ставлю оценку "отлично", - сказал министр.
При этом он отметил важность страхования жилья, подчеркнув, что ее стоимость не очень большая. "Я бы попросил всех граждан РФ учесть это и обратить на это очень серьезное внимание", - сказал Куренков. По мнению министра, гражданам необходимо самим что-то делать, чтобы обеспечить свою безопасность. "И в эту безопасность входит и страхование их жилища", - добавил глава МЧС.
Он также сообщил, что группировку пожарных в Курганской области усилят следующей весной.
"МЧС РФ будет доводить до 100% оснащение современной пожарной техникой Курганской области. <...> Мы весной следующего года будем усиливать группировку здесь на пожароопасный сезон, в том числе и тяжелой авиацией. Где конкретно будут базироваться эти самолеты, мы еще не решили", - сказал Куренков журналистам во время визита в Курганскую область.
Из-за природных пожаров весной этого года в Курганской области погибли 22 человека. Огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными. Власти региона оказывают материальную помощь погорельцам, потерявшим недвижимость на территории Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа. 22 июня губернатор региона сообщил, что все выплаты и выдача сертификатов пострадавшим от ЧС завершены.