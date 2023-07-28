Госсовет заявил, что новые компетенции станут основой среднего профобразования

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, апробация этих компетенций пройдет в рамках Чемпионата высоких технологий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Апробация новых компетенций в рамках Чемпионата высоких технологий, который пройдет осенью этого года в Великом Новгороде, позволит включить их в систему среднего профессионального образования. Об этом заявил глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании комиссии по вопросу подготовки к президиуму Государственного совета Российской Федерации "О развитии рынка труда в Российской Федерации".

"В сентябре в Великом Новгороде состоится финал Всероссийского Чемпионата высоких технологий. Во все регионы страны нами уже направлены приглашения для участия. Это уникальное по содержанию и масштабу событие, которое призвано содействовать кадровому обеспечению различных отраслей экономики. В нем примут участие не менее 5 тыс. человек - студенты, школьники, эксперты, руководители регионов, промышленных и инновационных предприятий, делегации иностранных государств. Соревнования будут проходить по таким инновационным направлениям, как летающая робототехника, изготовление индивидуальных имплантов, геопространственная цифровая инженерия, нейросети и большие данные, биохимические технологии и моделирование процессов, биопротезирование, технологии развития городов и территорий. Апробация новых компетенций и технологий под запрос предприятий позволит в последующем включить их в систему среднего профессионального образования", - сказал Никитин.

Как отметил Никитин, в рамках Чемпионата планируется заседание Президиума Госсовета Российской Федерации по вытекающему из его идеологии вопросу - развитие рынка труда. "В своем послании президент поставил задачу по подготовке в течение пяти лет порядка одного миллиона рабочих кадров по наиболее востребованным специальностям в электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной отрасли, чтобы обеспечить безопасность, технологический суверенитет и конкурентоспособность страны", - пояснил Никитин.

По его словам, сегодня в регионах наблюдается рекордно низкая безработица, при этом существенно возросла потребность в кадрах. Уровень общей безработицы в РФ - 3,3%, в Новгородской области - 2,9%. Он также отметил, что в условиях действия санкционных мер на предприятиях происходит наращивание отечественных производственных мощностей, на которые требуются работники. Организации открывают многочисленные вакансии квалифицированных рабочих и повышают зарплаты, а брать на работу некого.

"Сейчас важно создавать такие условия, чтобы на предприятия приходила молодежь. Наша цель - маршрутизация выпускников от школы, колледжа или университета - до места работы на предприятие. Для этого необходимо повышать взаимодействие колледжей и техникумов с работодателями, укреплять их взаимовыгодное сотрудничество", - сказал глава комиссии Госсовета, добавив, что в Новгородской области с этого года заключают соглашения с системообразующими предприятиями и будут вместе определять вопросы организации образовательного процесса, программ, экзаменов, трудоустройства.

Процесс развития рынка труда

В заседании в режиме видеоконференции участвовали представители регионов, профильных федеральных министерств, Института социальной политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", помощник президента РФ Игорь Левитин, который подчеркнул, что процесс развития рынка труда многоемкий.

"Меняется структура производств и приоритеты во многих отраслях, особенно сильно в тех, которые отвечают потребностям СВО. Преобразуется структура рынка на новых территориях. И везде не совпадают спрос и предложение на рынке труда", - отметил помощник президента РФ.

В свою очередь Никитин отметил, что сейчас во многих регионах наблюдается рекордно низкая безработица, при этом существенно возросла потребность в кадрах. Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов назвал несоответствие запросов предприятий и квалификации соискателей кадровым голодом.

"Отечественные предприятия наращивают производственные мощности, куда требуются работники. В организациях есть много вакансий с хорошими зарплатами, но нет отклика от соискателей. Граждане, ищущие работу через службы занятости, по своему профессиональному образованию и уровню подготовки не всегда соответствуют запросам рынка труда и потребностям предприятий", - обозначил проблему Никитин.

Развитие СПО

Особое внимание в решении проблем рынка труда уделили развитию среднего профессионального образования и университетов. Андрей Никитин подчеркнул, что на данный момент важно создавать такие условия, чтобы на предприятия приходила молодежь. И цель органов власти - маршрутизация выпускников от школы, колледжа или университета до места работы на предприятии.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев озвучил "слабые места" в сфере, которые были выявлены федеральным ведомством. Это качество абитуриентов и тревожные цифры по количеству сдающих, недостаточность прогноза потребности рынка труда на перспективу, который не позволяет планировать мероприятия по развитию профобразования. Исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения РФ Татевик Карабекян также отметила, что без качественного прогноза кадрового потенциала невозможно выстроить систему подготовки в СПО и университетах так, чтобы процент трудоустроенных значительно рос. Она предложила уделять больше внимания профориентации как можно раньше - со школьной скамьи.

Никитин добавил, что в системе не хватает методических рекомендаций для специфических направлений обучения, которые характерны для некоторых регионов. Студенты вынуждены пользоваться материалами, которые были выпущены однажды десятки лет назад, и уже не актуальны.