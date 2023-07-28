НИИ гриппа сообщил об увеличении риска передачи птичьего гриппа человеку

Глава научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов напомнил, что ученые занимаются разработкой вакцинных препаратов, противовирусных средств, средств диагностики и готовы работать со всеми заинтересованными представителями, в том числе со странами Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Риск заражения человека птичьим гриппом увеличился в 2023 году по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил ТАСС директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов на саммите Россия - Африка.

"Действительно, последние два года мы видим активизацию циркуляции возбудителя гриппа птиц как среди диких птиц, так и на птицефабриках. Мы видим, по всему миру идет рост этих случаев заболевания птицы. И, конечно же, это ставит нас перед фактом, что риск прорыва барьера, когда возбудитель, который вызывает болезнь у птиц, может вызвать грипп у человека, достаточно высокий сейчас. В прошлом году он был ниже", - сказал собеседник агентства.

Глава НИИ подчеркнул, что определенности в том, что передача заболевания произойдет, а также когда и где - нет. Однако, опираясь на эту информацию, по словам профессора, нужно "быть готовыми".

Лиознов напомнил, что институт занимается разработкой вакцинных препаратов, противовирусных средств, средств диагностики и готов работать со всеми заинтересованными представителями, в том числе со странами Африки.

"Готовы предложить препараты и для профилактики, и диагностики, и терапии инфекционных заболеваний. Например, препараты, вакцины от коронавируса, туберкулеза, гриппа, РСВ-инфекции (респираторно-синцитиальный вирус человека - прим. ТАСС)", - объяснил эксперт.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.