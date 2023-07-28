Управляющий делами УПЦ назвал переговоры с ПЦУ "чертой, которую нельзя перейти"

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний отметил, что прежде всего есть вопросы о законности духовенства этой организации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не будет вести диалог с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ), несмотря на любые репрессии и угрозы запрета со стороны властей страны. О неизменности этой позиции заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

"Недавно в интернете появилось сомнительное обращение к руководству Украинской православной церкви. Если опустить политические спекуляции и эмоции, в нем содержится требование восстановить молитвенное единство с Константинопольским патриархатом и всеми церквями, признавшими ПЦУ. <…> Наши разногласия с ПЦУ находятся в канонической плоскости. Прежде всего возникают вопросы о законности духовенства этой организации, что не дает нам возможности общего молитвенного или евхаристического общения как с ней, так и с другими церквями, которые решили признать якобы законными их таинства. Если бы УПЦ начала такое общение, она бы перестала существовать как каноническая церковь. <…> Это та черта, которую мы не можем перейти ни при каких обстоятельствах, ибо за этим - духовная смерть. Как бы нам ни угрожали тюрьмой, другими преследованиями, запретом деятельности, мы не имеем права толкать в раскол вверенных нам Богом людей", - сказал иерарх в видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале.

Митрополит уверен, что УПЦ хочет заставить идти на уступки раскольникам, уничтожив каноническое православие на Украине. По его мнению, инициаторы подобной политики не остановятся, пока УПЦ не растворится в ПЦУ.

"В условиях беспрецедентного давления на церковь, когда наши архиереи терпят преследования, отправляются за решетку, созыв нового [объединительного] Собора был бы не просто сомнительным мероприятием. Его возможные решения не были приняты всей полнотой православия. Ведь это будет выглядеть как решение, принятое с помощью принуждения, что не приведет к церковному благу", - резюмировал Антоний.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен на рассмотрение парламента. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.