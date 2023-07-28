СМИ: в Днепре убрали имя Глинки из названия академии музыки

По данным издания "Открытый", учебное заведение переименовали в Днепровскую академию музыки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Власти украинского Днепра (ранее - Днепропетровск) переименовали Днепропетровскую академию музыки имени Михаила Глинки, убрав из ее названия упоминание о русском композиторе XIX века. Об этом сообщило местное издание "Открытый".

По его данным, учебное заведение переименовано в Днепровскую академию музыки. Решение было принято депутатами Днепропетровского областного совета.

После государственного переворота в 2014 году на Украине принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и изменение топонимов, связанных с советской историей. С февраля 2022 года украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.