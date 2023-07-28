Единую электронную визу запустят 1 августа

Выпуск запланировали на 10:00 мск

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Единая электронная виза для иностранных граждан будет запущена в России в 10:00 мск 1 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, оформить визу можно будет на сайте electronic-visa.kdmid.ru. На ресурсе уже запущен посекундный обратный отсчет до старта сервиса. "Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10:00 по московскому времени", - говорится на главной странице ресурса.

19 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством попросила главу государства поддержать запуск в стране с 1 августа электронных виз. Президент поддержал предложение.

Как отметили в Минэкономразвития РФ, срок оформления визы составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщал, что стоимость разрешения на въезд для иностранцев не превысит $52.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Сегодня в имеющийся список предложено включить еще три страны: Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.