На Бородинском поле пройдет военно-исторический фестиваль памяти Дениса Давыдова

Зрителям представят военно-историческую реконструкцию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль состоится на Бородинском поле, зрителям покажут в том числе эпизод реконструкции кавалерийской схватки, сообщила пресс-служба фестиваля.

"У памятного знака в селе Бородине на месте бывшей усадьбы Щербининых-Давыдовых пройдет торжественный церемониал в память о поэте, партизане, участнике войны 1812 года Денисе Васильевиче Давыдове", - говорится в сообщении.

Ярким событием фестиваля станет эпизод военно-исторической реконструкции - зрителям представят кавалерийскую схватку между русскими и французскими войсками. А на интерактивных площадках можно будет ознакомиться с военным бытом, посмотреть обмундирование и вооружение обеих армий.

"На русском биваке вам расскажут о кавалерии, артиллерии, различных родах войск и даже "возьмут в рекруты". Кроме того, любители поиграть в игрушечных солдатиков смогут легко это сделать на нашей отдельной площадке", - анонсируют организаторы фестиваля.

Кроме того, реконструкторы будут задействованы в турнире "Живые шахматы". "Гроссмейстеры разыграют одну из известных шахматных партий, ходы которой на огромной доске под открытым небом повторят реконструкторы в форме русской и французской армий эпохи Отечественной войны 1812 года", - сообщили в пресс-службе. А юных зрителей пригласили поучаствовать в турнире по быстрым шахматам на "Детском летнем Кубке Бородинского музея".

Завершит фестиваль танцевально-концертная программа "Летний вечер в дворянской усадьбе". На вечере прозвучат романсы на стихи Дениса Давыдова и Михаила Лермонтова, зрителям расскажут о бальном этикете, помогут разучить танцевальные па. Фестиваль проводится Музеем-заповедником "Бородинское поле" при поддержке Минкультуры РФ, Международной военно-исторической ассоциации и администрации Можайского городского округа.