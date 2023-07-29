В Петербурге и Ленинградской области пройдет фестиваль "Культура рядом"

Торжественное открытие состоится на площади Искусств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. XIV фестиваль "Культура рядом - 2023" пройдет с 29 июля по 12 августа в шести районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Торжественное открытие состоится на площади Искусств при участии Большого симфонического оркестра Северо-Запада России под управлением Максима Алексеева, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Просветительский проект "Культура рядом" нацелен на то, чтобы искусство было доступным каждому человеку. Ежегодно в общественных пространствах города проводятся открытые концерты, привлекая жителей всех возрастов провести летний вечер под аккомпанемент шедевров музыкального искусства", - рассказали в пресс-службе.

В нынешнем году при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга бесплатные концерты фестиваля пройдут в Центральном, Василеостровском, Московском, Фрунзенском и Красносельском районах города и в Красном Селе Ленинградской области.

Среди исполнителей постоянные резиденты проекта - солисты Мариинского и Михайловского театров, ансамбли "Созвездие", "Невская Камерата", а также артисты академии "Авансцена".

Сценами фестиваля под открытым небом станут в эти дни парк Победы, Яблоневый сад, площадка у метро "Василеостровская", Южно-Приморский парк, Верхний парк Красного Села. Праздник завершится 12 августа гала-концертом на площади Искусств.