В Тверской области из реки достали боевую машину времен Великой Отечественной войны

Ее обнаружили в 700 м от места возведения моста через Волгу

ТАСС, 29 июля. Водолазы извлекли из реки Волги в Тверской области боевую машину времен Великой Отечественной войны. Предположительно, это артиллерийский тягач Т-20, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".

"При участии госкомпании "Автодор" и подрядной организации удалось поднять из воды, предположительно, танкетку Т-20 времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Поясняется, что боевую машину обнаружили в реке четыре дня назад поисковые отряды вахты памяти "Калининский фронт". Она находилась в 700 м от места возведения моста через Волгу на будущем обходе Твери на трассе М-11 "Нева". Отмечается, что сначала водолазы извлекли машину из ила с помощью воздушных мешков, затем подняли из Волги с помощью речного крана.

Ранее сообщалось, что автодорожный обход Твери будет частично открыт летом 2023 года, полностью - летом 2024 года.