Макаревичу грозит штраф 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента

Исполнитель не указывает соответствующую маркировку в своих постах в социальных сетях, сообщили в Симоновском суде Москвы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на его постах в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в Симоновском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора в отношении Макаревича А. В. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)", - сказали в суде. По этой статье артисту грозит штраф на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. Дата заседания по делу пока не назначена.

В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича в реестр иноагентов. Макаревич с таким решением не согласился и подал иск в суд с требованием исключить себя из этого перечня. 25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Макаревича. На заседание суда музыкант не явился, так как постоянно проживает в Израиле.

В решении суда сказано, что Макаревич в разное время давал интервью, в которых негативно высказывался о специальной военной операции на Украине. Также там отмечается, что, в частности, он дал интервью ведущему Дмитрию Гордону (признан экстремистом и объявлен в розыск), в котором "открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции".