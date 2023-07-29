Университет в Мордовии планирует помогать в продвижении русского языка и культуры в Тунисе

По словам главы Мордовии Артема Здунова, с сентября преподаватели вуза начнут обучать русскому языку всех желающих

ТАСС, 29 июля. Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева планирует помогать в продвижении русского языка и культуры в Тунисе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов по итогам работы делегации республики на площадке форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"Подписали соглашение о сотрудничестве между Мордовским государственным педагогическим университетом им. М. Е. Евсевьева и Тунисско-российской торгово-промышленной палатой. Вместе будем работать над развитием межвузовского взаимодействия, продвижением русского языка и культуры", - написал Здунов.

Он отметил, что на площадке Русского дома в Тунисе создан Центр открытого образования МГПУ им. Евсевьева. Проект реализуем при поддержке Минпросвещения РФ. "С сентября преподаватели нашего вуза начнут обучать русскому языку всех желающих - это могут быть люди любого возраста. Сейчас в 15 лицеях Туниса дети изучают русский язык и литературу", - отметил Здунов.

Он также отметил, что делегация Мордовии обсудила на площадке форума с делегациями Намибии, Египта взаимодействие в энергетике, фармацевтике, машиностроении, кабельном производстве, образовании, туризме.